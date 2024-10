Die Landtagswahlen in Vorarlberg sind geschlagen, die ÖVP bleibt trotz Verlusten auf dem ersten Platz.

"In der Politik gibt es schließlich Höhen und Tiefen.“ Heute sei aber eine Höhe. "Wir sehen unsere gute Arbeit der vergangenen Jahre bestätigt.“ Nun wolle man unbedingt Regierungsverantwortung übernehmen.

In der FPÖ ist es trotz des massiven Stimmengewinns relativ ruhig. "Man muss auch gewinnen können", sagt der Landtagsabgeordnete Daniel Allgäuer und will demütig bleiben.

Für Wetz ist es bereits die siebte Landtagswahl. Mit Blick auf andere ÖVP-geführte Länder sieht er das Ländle-Ergebnis durchaus mit Stolz. "Wir kennen ja, die Ergebnisse in Niederösterreich, Tirol und auch Salzburg." In diesen Bundesländern hat die ÖVP zuletzt herbe Verluste einstecken müssen, im Vergleich zu denen jene im äußersten Westen beinahe moderat erscheinen. "Wir haben gewusst, dass wir auch verlieren."

ÖVP-Landesgeschäftsführer Dietmar Wetz zeigt sich am Sprung von Landhaus in die Parteizentrale "mehr als zufrieden". Während die kleinen Parteien sich über inszeniertes Duell zwischen Volkspartei und Freiheitlichen ärgern, sagt er: "Es war ein knappes Rennen. Es hat sich gezeigt, dass eine Stärke der Vorarlberger Volkspartei die Mobilisierung ist und das von einigen vielleicht unterschätzt wurde."

Mit dem Ergebnis, das sich nun abzeichnet, könne man aber schon leichter in die am Montag tagenden Parteigremien gehen. Ist Schwarz-Blau nun schon fix? "Sicher nicht. Wir werden jetzt schauen, welche Mehrheiten sich jetzt überhaupt ausgehen." Wetz geht aber, davon aus, dass "wir bis zur konstituierenden Landtagssitzung am 6. November eine Koalition haben. Sicher deutlich schneller, als im Bund."