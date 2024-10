Die Landeschefs in Vorarlberg: Fünf ÖVP-Männer seit 1945

In Vorarlberg gibt die Volkspartei seit 1945 den Ton an und stellt seither ununterbrochen den Regierungschef.

Im August 1945 ernannte der Oberbefehlshaber der französischen Besatzungstruppen den Dornbirner Landwirt Ulrich Ilg (1905-1986) zum Landeshauptmann von Vorarlberg. Vier Monate später wurde Ilg vom erstmals zusammengetretenen Landtag mit 24 von 26 Stimmen in seinem Amt bestätigt und außerdem zum Landtagspräsidenten (bis 1949) gewählt. Ilg schlug noch vor der Wahl 1964 Herbert Keßler als Nachfolger vor. Nach der Landtagswahl 1964 trat Ilg als Landeshauptmann zurück, blieb aber noch bis 1969 als Finanzreferent in der Landesregierung.

Besondere Würdigung erfährt noch heute Purtschers Engagement für die europäische Integration und für starke Regionen in der EU. Als „historischer Erfolg“ wurde in der Ära Purtscher die Sicherung der Gründerrechte des Landes an den Vorarlberger Illwerken sowie der vorzeitige Rückkauf der Aktienmehrheit des Bundes gefeiert. Nach der Landtagswahl 1994, bei der die ÖVP die absolute Mandatsmehrheit verteidigte, aber erstmals weniger als 50 Prozent der Stimmen erhielt, designierte Purtscher seinen Stellvertreter Herbert Sausgruber zum Nachfolger.

Entgegen der Ankündigung, die gesamte Legislaturperiode Regierungschef zu bleiben, übergab Sausgruber am 7. Dezember 2011, also bereits zwei Jahre nach der Wahl, seine Agenden an die Zukunftshoffnung Markus Wallner (geb. 1967). Von 1997 bis 1999 war der Frastanzer (Bez. Feldkirch) Sausgrubers persönlicher Referent und Büroleiter, ehe er 2000 in den Landtag einzog und 2006 zum Landeshauptmann-Stellvertreter avancierte.