Vorarlberg: In vier Gemeinden kommt die SPÖ auf null Prozent

Am besten schnitt die SPÖ mit 17,1 Prozent in Bludenz ab, Heimatstadt von Spitzenkandidat Mario Leiter .

Nur in Dünserberg zeigt sich ein anderes Bild: Hier liegen ÖVP (48,0 Prozent) und FPÖ (45,3 Prozent) fast gleich auf. Das Wahlergebnis der kleinsten Gemeinde Vorarlbergs im Bezirk Feldkirch ist generell ein Ausreißer. Denn neben der SPÖ konnten auch die Neos hier keine einzige Stimme holen (ihr bestes Ergebnis hatten sie mit 15,7 Prozent in Lech) . Und: Die FPÖ fährt in Dünserberg ihr bestes Ergebnis ein, obwohl sie nicht einmal Nummer eins ist.

In fünf Gemeinden lag die FPÖ vor der ÖVP. In Damüls hingegen sind die Wählerinnen und Wähler nicht nur von der SPÖ, sondern auch von der FPÖ wenig überzeugt. 7,1 Prozent haben sich für die Freiheitlichen entschieden. Damit handelt es sich um die einzige Gemeinde, in der die Freiheitlichen nicht zweistellig waren.



Die ÖVP fuhr ihr schlechtestes Ergebnis in Fußach ein, sie kam auf 30,7 Prozent.

Grüne Hochburg ist trotz satter Verluste Röthis mit 16,9 Prozent. In Warth kamen sie nur auf 1,23 Prozent.