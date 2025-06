In Graz und in der Steiermark wurden am Donnerstag nach dem Amoklauf eines ehemaligen Schülers an seiner früheren Schule mit elf Toten und vielen Verletzten laufend weitere Veranstaltungen abgesagt. Die Oper Graz setzt ihren Spielbetrieb bis einschließlich Sonntag aus, das Schauspielhaus bis Samstag. In Ljubljana wird die Eröffnung des Alpen-Adria-Pavillons der Steiermark Schau verkürzt vorgenommen, mit einer Gedenkminute für die Opfer.

Die Oper Graz informierte am Donnerstag darüber, "dass aufgrund des tragischen Ereignisses diese Woche nun beschlossen wurde, den Spielbetrieb bis einschließlich Sonntag" einzustellen. Bereits erworbene Tickets können im Ticketzentrum zurückgegeben oder umgetauscht werden. Das Schauspielhaus strich alle Veranstaltungen des Hauses am Freiheitsplatz bis einschließlich Samstag. Gleiches gilt für Veranstaltungen des Artikel VII-Kulturvereins der steirischen Slowenen, für Donnerstag in der Landesbibliothek in Graz sowie für Samstag für einen Vorlesetag im Pavelhaus in Bad Radkersburg. Auch Veranstaltungen im Bildungshaus Schloss St. Martin Graz, der Kasemattenbühne am Grazer Schloßberg und Konzerte im Cafe Wolf und im Cafe Stockwerk sind betroffen. Die Diskothek Mausefalle im Grazer Zentrum hält ebenfalls ihre Tore geschlossen.