Warum der Amokschütze beim Psychotest des Heeres durchfiel

KURIER-Informationen zufolge wurden die Heerespsychologen auf den späteren Amokläufer aufmerksam, weil er sich extrem introvertiert und als Einzelgänger präsentierte. Er soll auch über mangelnden Rückhalt durch seine Eltern geklagt haben. Er passte also nicht in die Armee, in der Soldaten vor allem im Team funktionieren müssen.

Datenschutz als Hürde

Wie kann es aber sein, dass A. trotz seiner Untauglichkeit später eine Waffenbesitzkarte erhielt? Wie berichtet, wurde ihm im vergangenen März die Berechtigung zum Erwerb von Schusswaffen erteilt.

Tatsächlich ist es so, dass das Bundesheer die Erkenntnisse aus der Stellungskommission nicht an andere Behörden weitergeben darf – auch nicht an jene, die den Waffenschein ausstellen. In den meisten Fällen sind das die Bezirkshauptmannschaften bzw. die Magistrate. Ursache dafür ist der Datenschutz.

„Uns fehlt also die gesetzliche Grundlage für die Weitergabe von Daten“, erklärt Bauer.

Die Gutachterin bzw. der Gutachter, die bzw. der bei Arthur A. die waffenrechtliche Verlässlichkeitsprüfung (Kostenpunkt: 283 Euro) durchführte – was ihm den Erwerb eines Schrotgewehrs und einer Pistole ermöglichte –, wusste also nichts von den Gründen für seine Untauglichkeit beim Heer.