Namensgleichheit mit Amokläufer: "Habe Morddrohungen bekommen"

Seit Dienstagnachmittag sieht sich ein Steirer massiver Hetze in sozialen Medien ausgesetzt. Auch gibt es ständig Anrufen auf seinem Telefon. Der Grund: Der Mann hat den gleichen Vornamen wie jener 21-Jährige, der den Amoklauf in Graz verübte und sich danach selbst tötete. Auch sein Nachname ist ähnlich.

Im Gegensatz zu dem 21-Jährigen war der Steirer auch auf diversen Social-Media-Plattformen aktiv, er konnte also leicht via Googeln gefunden werden: Sein Profilfoto verbreitete sich daher rasant - immer in Bezug auf die Gewalttat in Graz. Eine Verwechslung mit Folgen für den Unbeteiligten.