11 Tote nach Amoklauf in Schule in Graz: Alle Verletzten in stabilem Zustand

Nach dem Amoklauf eines 21-Jährigen in seiner ehemaligen Schule in Graz ist bei einer Hausdurchsuchung eine nicht funktionstüchtige Rohrbombe gefunden worden. Die Landespolizeidirektion bestätigte entsprechende Medienberichte auf APA-Nachfrage Mittwochfrüh. Die Bombe wurde in der Wohnung des mutmaßlichen Täters gefunden, der noch am Dienstag Suizid begangen hat. Laut der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) waren am Mittwoch alle weiteren Verletzten stabil.

So befinden sich im LKH-Universitätsklinikum insgesamt noch sechs Patientinnen und Patienten. Vier von ihnen sind noch auf der Intensivstation, zwei konnten bereits auf die Normalstation verlegt werden. Eine Person, die am Dienstag noch in kritischem Zustand war, befindet sich nun wie die anderen in stabilem Zustand. Im LKH Graz II/West wird eine verletzte Person betreut. Dieser gehe es gut, sie sei stabil, aber weiterhin auf der Intensivstation. Im UKH Graz werden vier Patienten versorgt. Sie alle sind ebenfalls in stabilem Zustand. "Folgeoperationen sind bei einem Opfer mit Gesichtsverletzungen und einem weiteren mit Knieverletzung notwendig", hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der KAGes.

Am Dienstag wurde neben der Rohrbombe auch ein Abschiedsvideo, das der mutmaßliche Täter an seine Mutter geschickt hatte, entdeckt, bestätigte die Polizei am Mittwoch. Außerdem wurde auch ein analoger Abschiedsbrief gefunden.