Ruf schilderte, dass man am Dienstagabend "mehrere Nachahmungstäter festgestellt" habe, "die Drohungen gegen Gymnasien in Graz ausgesprochen haben". Hierzu gebe es ein klares Vorgehen. Spezielle Einsatzkräfte werden eingesetzt und stehen vor Ort bereit, so Ruf, ohne weiter ins Detail zu gehen. Er verwies darauf, dass Bombendrohungen seit geraumer Zeit zu einem immer größeren Problem geworden seien.

Bei der Bluttat am Dienstagvormittag hatte ein 21-jähriger ehemaliger Schüler des BORG Dreierschützengasse gegen 10.00 Uhr in der Schule das Feuer eröffnet . Bewaffnet war der Täter mit einer Kurz- sowie einer Langwaffe. Er erschoss zehn Personen und verletzte Dutzende. Anschließend nahm sich der Täter auf einem Klo das Leben.

Was weiß man also über den Täter? "Wir wissen, dass er bis vor zwei Jahren Schüler war und eine bestimmte Schulstufe mehrmals wiederholt hat", sagte Ruf. Die Motivlage müsse besser beleuchtet werden.

Werden Schusswaffen in Österreich zu liberal geregelt?

Nach der Tat bahnt sich eine neue Debatte um das heimische Waffenrecht an. Der Täter hatte eine Waffenbesitzkarte, die ihn zum Erwerb und Besitz von Kurzwaffen (Pistolen und Revolver) berechtigt. Mit seinen legal erworbenen Schusswaffen, darunter eine Kurzwaffe, richtete er das Blutbad an. Die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr versuchte am Montagabend in der "ZiB2", keine politischen Ableitungen zu machen. Allerdings sprach sie sich für ein generelles Waffenverbot für Privatpersonen aus. Ruf verwies im "Morgenjournal" darauf, dass dies eine politische Debatte sei, allerdings: "Wenn es Lücken gibt, werden diese zu schließen sein".