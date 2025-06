Elf Todesopfer sind nach dem Amoklauf eines 21-Jährigen an einer Grazer Schule zu verzeichnen. Die Stadt steht seitdem unter Schock, Menschen treffen sich, um gemeinsam zu gedenken.

Erklärungen, Beistand und Sicherheit

In den nächsten Tagen gehe es darum, mit den Kindern über die Ereignisse zu reden, sagt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) im ZIB2-Interview. "Es geht darum, Erklärungen, so gut man sie weiß, gibt. Dass man Beistand zu gibt, Sicherheit gibt." Am Mittwoch gebe es um 18 Uhr deshalb auch eine gemeinsame Aktion der Jugendorganisationen und des Jugendbeirates der Stadt Graz.