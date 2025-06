Sie stehen Seite an Seite, um das schier Unfassbare in Worte zu fassen, das sich wenige Stunden zuvor an einer Grazer Schule, dem BORG in der Dreierschützengasse ereignet hat. Zehn Menschen sind tot - darunter auch der Todesschütze.

Zuerst ergreift Dienstagnachmittag Christian Stocker (ÖVP) das Wort. "Es handelt sich um eine unfassbare Tragödie", so der Bundeskanzler. Sein aufrichtiges Mitleid gelte den Hinterbliebenen, sein Mitgefühl jenen, die die Tat mitansehen mussten. "Die Tat trifft alle", so Stocker weiter, "als Gesellschaft, als Eltern in diesem Land."

An diesem Dienstag gehe es "vor allem um Mitgefühl. In diesen Stunden ist Menschlichkeit unsere stärkste Kraft", führt Stocker fort. Eine Trauerminute am 11. Juni um 10 Uhr solle den Betroffenen ein wenig Trost spenden. Veranstaltungs-Stopp "Das grüne Herz weint", schließt der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) an den Regierungschef an. "Es geht darum, gemeinsam durch diese Stunden und Tage zu kommen." Das Leben vieler - nicht nur der Opfer - habe sich mit dem heutigen Tag dramatisch verändert. Von den Schülerinnen und Schülern bis hin zum Lehrpersonal und jenen, die "auch selbstlos geholfen" haben. Sein besonderer Dank gelte jenen, die "noch Menschenleben retten konnten", bei Cobra, Rotem Kreuz, Polizei, Rettung und dem Kriseninterventionsteam. Ob des dramatischen Ereignisses wird es in den kommenden Tagen in der ganzen Steiermark keinerlei Veranstaltungen geben.

Es liegt hernach an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), die gegenwärtig gesicherten Informationen darzulegen. Um 10 Uhr ging die Meldung von Schüssen des BORG bei den Behörden ein. Wenige Minuten danach seien die Polizei und Rettung vor Ort gewesen. Derzeit sind sechs weibliche und drei männliche Tote zu beklagen sowie 12 teils schwer Verletzte. "Der zehnte Tote ist der Amokläufer selbst. Es handelt sich um einen Einzeltäter", erklärt Karner.