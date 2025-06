Wie über tragische Ereignisse wie jenes in Graz berichtet werden soll - und wie nicht

Die Veröffentlichung in Medien und auch in Sozialen Medien kann Folgen nach sich ziehen - Persönlichkeitsrechte etwa können verletzt werden. Deshalb und wegen Einhaltung medialer Ethikmaßstäbe sehen Medien von einer solchen Veröffentlichung ab.

Eine weitere Frage ist die der Balance zwischen dem legitimen Informationsbedürfnis über den Täter und der Gefahr, mit zu detaillierter Information Nachahmungstaten zu befördern. Es sei am besten, so wenig Auseinandersetzung wie möglich mit der Person des Täters zu bieten, sagte der Jugendpsychiater Paul Plener in der "ZiB 2". Bei der Berichterstattung gelten ähnlich enge Maßstäbe wie bei Suiziden, über die im Normalfall überhaupt nicht berichtet wird.

Die Beiziehung von Experten sowie das Liefern von Hintergrundinfos ist wiederum Best Practice in der Berichterstattung. Hier jedoch geraten weitere mediale Herausforderungen ins Treffen: Gerade Fernsehsender tun sich in unklaren Meldungslagen und bei entwickelnden Informationen schwer mit Live-Berichterstattung. Sowohl Puls24 als auch der ORF (der sich zu Beginn der Ereignisse sichtlich schwer tat, in die Gänge zu kommen) zogen zahlreiche Experten vor allem aus dem Psychologiebereich bei, der Erkenntnisgewinn verlor sich aber zunehmend.