Bisher schien alles weit weg. Wenn Amokläufe an Schulen für tragische Schlagzeilen sorgten, lag der Ort des Geschehens meist in den USA. Dass es Vorfälle mit einem ähnlich tödlichen Ausgang bereits in Schottland oder Deutschland gegeben hat, verstärkte zwar die Betroffenheit, am Ende klammerte sich die Bevölkerung dann aber immer an die Hoffnung, dass bei uns ein Amoklauf mit einer ähnlich hohen Opferzahl wohl nie vorkommen werde.

Diese trügerische Unschuld hat die ehemalige "Insel der Seligen" mit dem Massaker an einem BORG in Graz nun endgültig verloren.