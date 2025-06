Elke Kahr nach Amoklauf: "Wie es mir geht, ist doch nicht wichtig"

2021, als die KPÖ die ÖVP überholte, Kommunisten stimmenstärkste Fraktion in Graz wurden und erstmals vor dem Griff nach dem Bürgermeisteramt standen, wehrte die Grazer KPÖ-Chefin Elke Kahr den internationalen Medienrummel um sie selbst nonchalant ab: Was sie wolle, sei nicht wichtig. Was die Grazerinnen und Grazer am Wahltag wollten, sei von Bedeutung.

Fast vier Jahre später steht sie erneut im Fokus weltweiter Berichterstattung, allerdings einer Berichterstattung um ein dunkles Kapitel: Kahr wurde zur Bürgermeisterin jener Stadt, in der sich der schlimmste Amoklauf Österreichs ereignet hatte.

Dutzende Interviews gab Kahr seit jenem Dienstagvormittag und nahm damit auch medialen Druck von Betroffenen, wie einst bei der Amokfahrt im Juni 2015 ihr Vorgänger Siegfried Nagl (ÖVP), der - obwohl selbst vom Amokfahrer Alen R. mit dem Auto anvisiert - in Kameras schaute und in Mikrofone sprach. "Das ist doch heute nicht wichtig . . . " Wie schon beim Rummel um den Wahlsieg, lenkte Kahr auch bei der Tragödie um elf Todesopfer bewusst das Interesse von sich ab: "Wie geht es Ihnen persönlich?", wollte ein deutscher Reporter da wissen, einer von vielen, die diese Fragen in diesen Tagen so oder so ähnlich stellten. "Das ist doch heute nicht wichtig, wie es mir geht", antwortete Kahr und es klang bestimmt, nicht tadelnd. Es gehe um die Familien der Opfer, die Betroffenen, "die das Geschehene nun verarbeiten müssten."

Man nimmt Kahr diese Zurückhaltung ab, lebt sie doch im politischen Alltag seit Jahrzehnten Bescheidenheit vor, da allerdings durchaus auch mit gewollter medialer Begleitung: Stets zu Jahresende begeht die KPÖ den "Tag der offenen Konten". Da legt sie dar, wem sie mit dem Teil ihrer Politikbezüge aushalfen. Was vom Gehalt bleiben darf Maximal 2.500 Euro netto dürfen KPÖ-Funktionäre aus politischen Ämtern beziehen, das ist eine Regel, die 1998 von Ernest Kaltenegger eingeführt wurde, als die KPÖ erstmals Stadträte in Graz stellte und plötzlich viel Geld da war. Zu viel Geld für die KPÖ, die sich ihrem Credo gemäß mit ihrem Gehalt nicht allzu sehr vom Durchschnittseinkommen im Land abheben wollen. So fließt der Großteil der Politikbezüge in einen KPÖ-eigenen Sozialfonds.

Andere Parteien, die mit dem Konzept gar nichts anfangen können, mokieren sich über die Spenden als "Almosenpolitik". "Ich wäre steinreich" Kahr lächelt bei solcher Kritik meist und wiederholt, dass sich Politikerinnen und Politiker beim Gehalt einfach nicht zu sehr von den Wählerinnen und Wählern unterscheiden dürften. Sie selbst "wäre steinreich", hätte sie ihre Gage als langjährige Stadträtin und Bürgermeisterin behalten, rechnete sie bei einer "Kontenoffenlegung" einmal vor: "Ich wäre Millionärin."