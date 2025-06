Wer war der junge Mann, der zum Amokläufer wurde? Eine Spurensuche

Eine Siedlung in Graz-Umgebung , ein paar Dutzend Wohnungen, daneben kleine Einfamilienhäuser. Eine Seniorin macht ihren Morgenspaziergang, gestützt auf zwei Stöcke. Vor dem Nachbarhaus hält sie inne und spricht mit zwei Polizistinnen mit Stichschutzwesten, die auf dem Areal patrouillieren.

Nötig, weil der Auflauf an Medienvertretern groß wurde. Und auch, weil die Adresse irgendwie in sozialen Medien durchsickerte: Da, so heißt es dort, da hat er gewohnt. Er, der mutmaßliche Täter, der junge Mann, der beim Amoklauf im Grazer BORG zehn Menschen tötete und sich selbst das Leben nahm.