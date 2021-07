Unwetter in Österreich: Hallein überschwemmt, Zivilschutzalarm bleibt aufrecht

Starker Regen in kurzer Zeit hat am Samstag und in der Nacht auf Sonntag auch in Österreich für schwere Verwüstungen gesorgt. Besonders betroffen war gestern Hallein. In der Salzburger Bezirkshauptstadt wurde am späten Abend Katastrophenalarm ausgerufen, weil der Kothbach über die Ufer getreten war und eine Spur der Verwüstung durch die Altstadt zog. Auch in Mittersill im Pinzgau sowie in Kufstein in Tirol wurde Zivilschutzalarm ausgelöst - in Kufstein wurde der Alarm vor kurzem wieder aufgehoben.

Für das Land Salzburg konnte am Sonntagmorgen noch keine Entwarnung gegeben werden. Der Zivilschutzalarm in der Stadt Hallein bleibt aufrecht. Es werden weitere starke Regenfälle erwartet.