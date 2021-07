Nach der Sturzflut in Hallein: "Die Situation war dramatisch"

"Von einer Entspannung kann kein Rede sein", so der Feuerwehrkommandant. Die Lage in Hallein ist noch unübersichtlich. "Nicht nur die Innenstadt ist betroffen. Wir haben auch Murenabgänge in anderen Ortsteilen." Noch konnten sich die Einsatzkräfte keinen Überblick aus der Luft verschaffen. Das Wetter lässt keinen Flug zu.