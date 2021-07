Hochwasser in Mittersill: "Wir sind schon am Maximum"

Der Zivilschutzalarm für Mittersill bleibt weiter aufrecht. Gefahr für Menschen oder Objekte besteht derzeit aber nicht. Mit einer Entspannung ist frühestens am Sonntagabend zu rechnen. Die Hubbrücke in Mittersill wurde in der Nacht erstmals seit ihrer Errichtung anghoben. Das System soll garantieren, dass die Salzach kontrolliert unter der Brücke durchlaufen kann.