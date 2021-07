Land unter in Hallein: Videos zeigen Ausmaß der Zerstörung

"Es ist eine Katastrophe", sagte der Salzburger Bürgermeister Alexander Stangassinger am Samstagabend. Verständlich, angesichts der schrecklichen Bilder, die am Samstagabend in den sozialen Medien kursierten.

Wie ein reißender Bach bahnt sich das Hochwasser darin seinen Weg durch die historische Altstadt der Bezirkshauptstadt im Tennengau.

"Es sind auch Personen in der Gefahrenzone, die mittels Hubschrauber geborgen werden müssen", zitierten die Salzburger Nachrichten Stangassinger.