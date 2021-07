Badeverbot in Neuer Donau wegen Hochwassers

Aufgrund der starken Niederschläge im Einzugsbereich der Donau in den vergangenen Tagen führt diese seit Samstag Hochwasser. Das wirkt sich in Wien jetzt auf den Badebetrieb aus.

Bei Donauhochwasser strömt Wasser in die Neue Donau - also das Entlastungsgerinne des Hauptstroms - ein. Aus "wasserhygienischen Gründen" hat die MA 45 (Wiener Gewässer) am Sonntagvormittag deshalb ein Badeverbot verhängt.

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Hochwasserschutzes der Stadt Wien, die Fachabteilung Wiener Gewässer sind seit gestern im Hochwassereinsatz, hieß es in einer Aussendung. So wurden die Hochwasserzentrale im Einlaufbauwerk in Langenzersdorf sowie die beiden weiteren Wehre 1 und 2 an der Neuen Donau besetzt.