Unwetter in Österreich: Bilder der Verwüstung

Gewitter und starker Regen in kurzer Zeit haben am Samstag und in der Nacht auf Sonntag auch in Österreich für schwere Verwüstungen gesorgt. Besonders betroffen war die Stadt Hallein in Salzburg. Derzeit laufen Aufräumarbeiten.

Besonders für die Bundesländer Salzburg, Oberösterreich und Tirol kann aber für die betroffenen Regionen noch keine Entwarnung gegeben werden. Es werden weitere starke Regenfälle erwartet.

Eindrücke vom Sonntag