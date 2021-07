Unwetter und Hochwasser: Beruhigung der Lage erst in der Nacht

Die enormen Wassermassen, die auch im benachbarten Berchtesgadenerland in Deutschland fielen, hätten dafür gesorgt, dass zu viel Wasser in die Zubringer der Salzach gelangt sei. "Wir reden teilweise von 40 Litern pro Quadratmeter in einer Stunde."

Das Problem: "In den kommenden Stunden ist eigentlich noch keine Entwarnung zu geben. Bis zum Abend kommen genau in diesen Regionen noch weitere 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter flächendeckend zusammen", so der Meteorologe Sonntagmittag. Es seien noch kräftige Gewitter möglich.

Alarmstufe eins in der Stadt Salzburg

"Für die kleine Bäche dürfte das Schlimmste bereits vorbei sein. Aber an der Salzach ist erst in den kommenden Stunden zu erwarten." In der Stadt Salzburg präsentierte sich der Fluss am Sonntag reißerisch. Am Morgen betrug der Pegelstand 6,55 Meter, weshalb Alarmstufe eins ausgegeben wurde.