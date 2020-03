Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Frostig und kalt: In der Früh ist es überall frostig; auch tagsüber bleibt es kalt. Im Westen verläuft der Tag durchwegs sonnig und trocken. Überall sonst verdichten sich die Wolken von Norden her und am Nachmittag ist mit einigen Schneeschauern zu rechnen, mit Schwerpunkt im Norden und Osten. Einzelne Schauer können jedoch auch auf den Süden übergreifen. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord. Tageshöchsttemperaturen 2 bis 10 Grad, am wärmsten ist es ganz im Westen.