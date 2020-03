St. Pölten: Frau starb bei Wohnungsbrand

Kripo ermittelt

Obwohl die Einsatzkräfte rasch zur Stelle waren, kam für eine Frau jede Hilfe zu spät. Sie war in den Flammen ums Leben gekommen. Warum es in der Wohnung brannte, ist noch völlig unklar. Noch am Abend hat das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen übernommen.

Suche nach Glutnestern

Die herbeigeeilten Feuerwehrtrupps standen laut eigenen Angaben zwei Stunden im Einsatz, sie mussten in weiterer Folge auch nach Glutnestern suchen.