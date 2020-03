Wie Corinna Milborn mit ihrer Arbeit in der Krise einen Sinn zieht

Wie gehen Sie im Sender mit der Virusvorsorge um?

Wir haben im gesamten ProSiebenSat.1-Konzern schon sehr lange Maßnahmen – zum Beispiel eine No-Handshake-Policy und den Aufruf, große Meetings zu vermeiden. Wir sind da Schritt für Schritt reingegangen. Derzeit ist es so, dass wir die Teams in kleine Einheiten geteilt haben, die räumlich getrennt voneinander arbeiten und einander nicht sehen. Das heißt: Wenn jemand angesteckt ist, steckt er oder sie nur sehr wenige Personen weiter an, die man dann gesamt in Quarantäne schicken würde. Wir haben Fieberkontrollen und bei jedem Wechsel von Moderatoren wird alles nach einer genauen Richtlinie desinfiziert. Wir waren mit solchen Maßnahmen früher dran als Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Journalistinnen und Journalisten freuen sich über hohes Interesse. Das hat eine Kehrseite: Für die Berichterstatter ist es eine strapaziöse Zeit. Die Menschen müssen anders arbeiten als gewohnt, sitzen oft allein zu Hause statt im Team, es gibt Massen an Nachrichten, die fast ausschließlich schlecht sind. Wie hält man die eigene Seele in Balance?

Ich gehe so damit um, wie auch sonst in Krisen: Ich versuche möglichst viel Sinn für die Allgemeinheit daraus zu gewinnen und das dafür zu nützen, um Menschen zu informieren. Aus diesem Sinn heraus ist es auch erträglich, die vielen schlechten Nachrichten zu konsumieren. Gerade aus Italien und Spanien gehen die Nachrichten wirklich ans Herz. Wir filtern sehr stark, was wir unseren Seherinnen und Sehern zumuten.

Was ist den Menschen an Schreckensbildern zumutbar?

Im Fernsehen haben wir die Möglichkeit einzuordnen und nachzufragen. Man kann bei einer Horrormeldung aus Italien dazusagen, was in Österreich gemacht wird, damit es nicht zu solchen Problemen kommt. Man kann schlimme Nachrichten zwar bringen, aber wir haben rundherum eine Einordnung, die dazu beiträgt, dass man als Zuseher was damit anfangen kann und nicht erschlagen vor dem Fernseher sitzen bleibt.