Tobias Pötzelsberger: „Alter ist nicht die einzige Maßgabe“

Ich will es nicht überinterpretieren, aber ich habe damals beim „Sommergespräch“ schon schmunzeln müssen, dass ein 33-Jähriger und ein 36-Jähriger das machen. Es demonstriert vielleicht, dass Alter nicht die einzige Maßgabe ist. Erfahrung ist wichtig. Wenn man früh beginnt, hat man ja auch mit Mitte 30 schon viel Erfahrung gesammelt.

Sieht man sich Ibiza oder Sondersendungen an, hat man das Gefühl, als könnte Sie und Ihre Kollegen nichts aus der Ruhe bringen. Woran liegt das?

Es hat sicher viel mit Erfahrung zu tun. Wenn man schon viel gesehen hat, weiß man, wie Krisen funktionieren, was wichtig ist und was weniger, wie man so kommunizieren kann, dass das auch jeder versteht. Und ich bin ein Mensch, der generell eher nicht so leicht aus der Fassung zu bringen ist.

Ihr Vorbild ist Robert Hochner (der legendäre „ZiB2“-Moderator starb 2001 an Krebs). Was hat ihn so speziell gemacht?

Er hat sich selbst nicht überhöht, sondern hat versucht, mit Ruhe und Gelassenheit zu erzählen, was passiert ist. Das hat mich immer beeindruckt. Und er hat nach Beiträgen immer ein leichtes Lächeln auf den Lippen gehabt – er schaffte es, diese schwierigen Geschichten freundlich zu vermitteln im Sinne von „Wir schaffen das schon“.