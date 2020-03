Schauspieler Karl Fischer: „Meine Generation wurde streng erzogen“

Aber wie lange sich die TV-Kultserie „ Tatort“ in der sich wandelnden Medienlandschaft behaupten wird können, das „kann ich nicht sagen“, sagt Fischer. „Ich denke, dass sich die Sender mit ihrem Angebot ändern müssen. Wie Filme inszeniert werden, da geben Anbieter wie Sky und Netflix etwas vor. Dort müsste man sich auch hinbewegen, wenn man die jungen Menschen zurückgewinnen will. Das wird aber vielleicht zum Teil an den finanziellen Möglichkeiten scheitern.“

Dass er selbst auch in einer Streaming-Serie eine Rolle übernimmt, ist „nicht ausgeschlossen, aber noch ein ungelegtes Ei“, sagt Fischer. Seinen „ Tatort“-Auftritt hat er jedenfalls als Stream konsumiert – vor der eigentlichen Ausstrahlung nämlich. „Wenn ich eine größere Rolle spiele, möchte ich mir das vorher alleine anschauen. Dann sehe ich alle Fehler!“