Coronavirus: Florida lässt Kreuzfahrtpassagiere nicht von Bord

Die " Zaandam" war am 7. März in Buenos Aires gestartet und hatte das Kap Horn umfahre. Seit Mitte März sucht sie nach einem Hafen, der ihre Passagiere an Land lässt. Mehrere Häfen in Südamerika verweigerten ihr wegen der Infektionsfälle an Bord die Einfahrt. Nach Angaben der Reederei vom Freitag wurden mindestens zwei der insgesamt 1.800 Passagiere positiv auf das neuartige Coronavirus getestet. Vier Passagiere seien gestorben.