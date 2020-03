Was in der Corona-Krise vom Fußball übrig blieb

Im Fernsehen und im Internet wurden diese Partien allerdings weltweit von Abermillionen verfolgt. Nachdem der Ball inzwischen fast nur mehr in Weißrussland rollt, haben viele Fußballverrückte plötzlich die Liebe zur Wyschejschaja Liha entdeckt.

Ja, es ist mittlerweile sogar ein regelrechter Wettstreit um die Übertragungsrechte der weißrussischen Partien entstanden. Erst am Wochenende schloss die Liga zehn neue lukrative TV-Verträge ab, die Matches werden mittlerweile in Russland und Israel gezeigt, sogar die Inder blicken neuerdings gebannt nach Weißrussland. In Krisenzeiten wie diesen nimmt der Fußballfan offenbar alles, was er irgendwie noch kriegen kann.

Dass in der „letzten Diktatur Europas, wie Weißrussland gerne genannt wird, immer noch öffentliche Veranstaltungen stattfinden dürfen, liegt auch an Alexander Lukaschenko. Das Staatsoberhaupt verweist explizit darauf, dass es „hier keine Viren gibt“ und spielte am Wochenende demonstrativ Eishockey, den Volkssport der Weißrussen.