Aufruf an Pensionisten: Trotz Monatsbeginn nicht zur Bank gehen

Die meisten Banken haben ihre Filialen noch geöffnet, der Kundenverkehr ist wegen der Corona-Krise deutlich zurückgegangen. Am 1. April könnte das Bild ein ganz anderes sein. Der Monatsbeginn ist jener Tag, an dem vor allem Pensionisten ihre Bank persönlich aufsuchen, um ihre Pension abzuheben oder um am Sparbuch Zinsen nachtragen zu lassen. Die Banken ersuchen nun, während der Corona-Beschränkungen, von diesen Gewohnheiten Abstand zu nehmen.

Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien: „Zum Schutz der Gesundheit bitten wir unsere Kunden, nicht unbedingt notwendige, persönliche Bankwege in die Filiale derzeit zu reduzieren.“ Wenn es unbedingt persönlich sein müsse, sollten Bankbesuche gemeinsam mit der Bank im Voraus geplant werden.

"Muss nicht am Monatsersten sein"

Fast alles könne auch schon online erledigt werden. Hauer: „Auch Abhebungen der Pension müssen nicht am Monatsersten sein, das geht im Sinne der Gesundheit genauso auch die Tage danach.“ Das Geld sei auf der Bank sicher, die Kunden hätten jederzeit Zugriff darauf. Und es sei genügend Bargeld vorhanden.

Gleichzeitig appellieren die Banken an die jüngere Generation, etwa ihre Großeltern zu überzeugen, dass zu Monatsbeginn der Weg in die Bankfiliale nicht unbedingt notwendig ist.