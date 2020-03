Coronavirus: Tipps für Senioren für Geldgeschäfte zum Monatsersten

Anlässlich der Pensionsauszahlung am Monatsersten haben am Sonntag mehrere Stellen älteren, in der Coronavirus-Krise stark gefährdeten Personen Tipps für den Umgang mit Geldgeschäften gegeben. Innenminister Karl Nehammer betonte am Sonntag, dass die Versorgung zuhause - auch die finanzielle - ein großes Anliegen sei: "Ältere Menschen sind einem besonderen Risiko durch das Coronavirus ausgesetzt."