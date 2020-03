Coronavirus: " Die Risikogruppe geht weit über die Über-60-Jährigen hinaus"

Können jetzt verstärkt Pflegeroboter in Heimen zum Einsatz kommen, um das Gröbste zu erledigen?

Nein, nicht verstärkt. Das würde nur Sinn machen, wenn Pflegeroboter bereits routinemäßig im Einsatz wären. In der jetzigen Situation können sich weder die Menschen noch das Personal zusätzlich noch auf komplexe Neuerungen einstellen. Es bedeutet zusätzlichen Aufwand und Kapazitäten, bis alle auf solche Neuerungen eingeschult sind. Das ist in einer angespannten Situation wie der aktuellen taktisch unklug und nicht praktikabel. Aber z.B. Putzroboter, die zumindest teilweise schon seit längerem eingesetzt werden, entlasten das Personal sicher.



Wie kann die Digitalisierung jetzt für Senioren möglichst niederschwellig angeboten werden?

Derzeit sehe ich keine Möglichkeit, Personen ohne Vorkenntnisse in die digitale Welt einzuschulen. Ich verstehe es aber wie gesagt als Auftrag für die Zukunft, hier verstärkt aktiv zu werden. Das Internet in all seinen Spielformen versorgt Menschen zeitnah mit Informationen, was in Krisensituationen extrem wichtig ist. Gerade dann muss man aber auch fähig sein, verlässliche Informationen von Fake-News unterscheiden zu können. Das geht über rein technische Kompetenz, wie die Geräte bedient werden, hinaus und die Fähigkeit, Inhalte richtig zu bewerten, erlernt man nicht von heute auf morgen. Wichtig sind in diesen Zeiten aber insbesondere Erleichterungen bei der E-Medikation, so wie sie die Österreichische Gesundheitskasse für die Dauer der Pandemie ermöglicht hat. Ärztinnen und Ärzte können Rezepte jetzt auch per Telefon ausstellen und Medikamente können auch von Dritten – gegen Vorlage eines Ausweises und einer Sozialversicherungsnummer der Patientin oder des Patienten – in Apotheken abgeholt werden. Das sichert Älteren und Risikogruppen die Versorgung mit wichtigen Medikamenten.