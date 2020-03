Grenzschließungen problematisch für die 24-Stunden-Pflege

Dazu kommt die in dem Bereich so wichtige zwischenmenschliche Ebene. Pflegekräfte, die zwei Wochen am Stück 24 Stunden lang betreuen, gehören oft schon zur Familie. „Ersatz zu finden, ist da nicht so einfach“, sagt Roland Wallner vom Hilfswerk. Er sagt aber auch: „Es bricht dadurch kein Pflegenotstand aus.“

Denn von den 462.000 Personen, die in Österreich Pflegegeld beziehen, werden aktuell 24.692 von 24-Stunden-Kräften betreut. Die allermeisten (177.228) werden von Angehörigen gepflegt. Trotzdem müssen viele Organisationen nun ihre Kunden auf den möglichen Ausfall von Pflegerinnen vorbereiten.

Die Caritas hofft, dass für die 24-Stunden-Kräfte Ausnahmen bei den Grenzschließungen gelten. Generalsekretär Bernd Wachter hofft dabei auf die Gespräche, die mit den betroffenen Ländern Osteuropas derzeit geführt werden.

Laut Andreas Herz, Obmann des Fachverbandes der Personenbetreuer in der Wirtschaftskammer, wird bereits „in enger Abstimmung mit dem Sozialministerium und den Trägervereinen an Lösungen“ gearbeitet.