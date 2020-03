Besuche im Spital de facto verboten, Pflegekräfte mit Schutzausrüstung

Einen Meter, heißt es, sollen alle Menschen derzeit zu ihren Mitmenschen Abstand halten. Für Pflegekräfte ist das unmöglich. Sie sind ihren Klientinnen und Klienten so nah wie sonst kaum jemand. Und jene Menschen, denen sie so nah sind, gelten als Risikogruppe: Alte Menschen sind besonders zu schützen.

Das grassierende Coronavirus hat große Auswirkungen auf den Gesundheitsbereich. In den Wiener Gemeindespitälern gilt schon seit Dienstag ein Besuchsverbot, am Donnerstag sind die Steiermark, Tirol, Niederösterreich, das Burgenland und teilweise Kärnten und Oberösterreich nachgezogen.

Am Nachmittag hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) dieses Verbot auf ganz Österreich ausgeweitet. Ausnahmen solle es nur für Kleinkinder und Palliativ-Patienten geben.

Ein Besuchsverbot gibt es in vielen Pflege- und Seniorenheimen noch nicht. Tirol lässt aber nur noch Besuche in Wohn- und Pflegeheimen in Ausnahmefällen zu. In Wien gilt ab morgen, Freitag, ein Besuchsverbot in städtischen Pflegeheimen.