Krisen-WG: Im Duett gegen das Coronavirus

Ilse Goelles (81) und Christa Niaghi (71) kennen sich seit 50 Jahren, seit Sonntag leben sie auch unter einem Dach. Kurzerhand gründeten sie eine Krisen-Wohngemeinschaft. „Meine Tochter lebt in der Lombardei, mein Sohn in Wien. Ich habe niemanden in unmittelbarer Nähe, der für mich einkaufen gehen kann. Da sagte meine Freundin kurzerhand: ,Zieh bei mir ein‘“, erzählt Ilse Goelles. Im Duett lässt sich die verordnete Isolation besser meistern, lautet das Motto der flotten Damen-WG.