Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Bis zu 17 Grad Celsius: Nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten scheint die Sonne die meiste Zeit von einem nahezu wolkenlosen Himmel. In Osttirol und Unterkärnten regnet oder schneit es außerdem während der Vormittagsstunden noch zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1100 und 1500m Seehöhe. In der Früh minus 2 bis plus 6 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen sind mit 9 bis 17 Grad erreicht, am wärmsten ist es in Tirol und in Vorarlberg.