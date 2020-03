Risikopatient Rapid: Solidarität zwischen Spielern und Bossen

„Ich habe noch nie mit einer so intelligenten Mannschaft zusammengearbeitet.“ Das hat Fredy Bickel in seiner Zeit als Rapid-Sportdirektor gerne betont. Während Bickel wieder zurück in Zürich ist, zahlt sich sein Befund für Rapid nun aus.

Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes: Die gut bezahlten Kicker können über den Tellerrand blicken und wollen dem Verein beim dringend nötigen Sparen helfen.

Frage der Liquidität

Angeführt von Kapitän Stefan Schwab werden die Profis solidarisch mit ihrem Arbeitgeber sein.