Barisic: "Es geht darum, den Fortbestand von Rapid zu sichern"

Derzeit laufen bei den Bundesligaklubs die Gespräche zur Kurzarbeit, der jeder Arbeitnehmer persönlich zustimmen muss. Neben Salzburg beschäftigt Rapid die meisten Mitarbeiter, insgesamt 165 in Vollzeit. Mehr als die Hälfte davon gehört nicht direkt zum Team Profisport. Der Hintergrund: die Hütteldorfer haben vom Marketing, über die IT bis zur Rechtsabteilung in den vergangenen Jahren alles "ins Haus geholt", um nicht von (meist teureren) externen Anbietern abhängig zu sein.

Gespräche in Hütteldorf

Dementsprechend viele Analysen und Gespräche haben die beiden Geschäftsführer Christoph Peschek (Wirtschaft) und Zoran Barisic (Sport) derzeit abzuarbeiten.

Sportchef Barisic erklärt im KURIER-Gespräch, dass er großen Zusammenhalt im Verein spürt und betont: „Ich gehe davon aus, dass jeder einzelne Mitarbeiter dem SK Rapid solidarisch gegenüber steht und Einbußen in Kauf nehmen wird. Es geht darum, den Fortbestand von und die Arbeitsplätze bei Rapid zu sichern.“

Zahlungen einstellen?

Eine andere Variante für Österreichs Profisport wäre, die Zahlungen an Profis wie Österreichs Kickern komplett einzustellen.