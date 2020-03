Video, Hoffnung und Kurzarbeit: Was die Bundesliga jetzt plant

Über einen vorzeitigen Abbruch, den sich einige Vereine in den vergangenen Tagen vorstellen konnten, wurde nicht abgestimmt. Auch Salzburgs Geschäftsführer Reiter, der über die größten finanziellen Reserven verfügt, plädiert für eine Fortsetzung.

Die Bundesliga betont, dass die Regierung und die Gesundheitsexperten die Richtung vorgeben – entscheidend ist die Frage, bis wann das Coronavirus eingedämmt werden kann.

Bis wann muss eine Entscheidung fallen?

Spätestens am 30. Juni muss die Saison enden. Wenn die zehn ausstehenden Runden in fünf Wochen ausgespielt werden (und das Europacup-Play-off verkürzt wird), müsste spätestens am Samstag, 30. Mai, wieder angepfiffen werden.