Mariah Carey wird (wahrscheinlich) 50 Jahre alt

Sonderwünsche, Spezialbehandlungen, Starallüren: Mariah Carey gilt als Diva - vielleicht als die berüchtigtste seit dem Tod von Whitney Houston. "Ich versuche, nett zu sein - wirklich", verteidigte sich die Sängerin einst gegenüber dem Guardian. Sie werde oft falsch verstanden - und falsch beschrieben.

So oder so: Die Sängerin mit der über fünf Oktaven reichenden Ausnahmestimme gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der vergangenen Jahrzehnte: Rund 200 Millionen verkaufter Alben, mehr als ein Dutzend Songs an der Spitze der Charts alleine in den USA und Superhits wie "Hero", "Without You" oder der Weihnachtsklassiker "All I Want for Christmas Is You".