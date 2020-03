Nachrichten-Überblick: Die wichtigsten Themen des Tages

Kaltfront kommt. Der Freitag beginnt dicht bewölkt - in der Früh schon kann es regnen oder schneien. Schnee fällt auf 900 bis 1200m Seehöhe herab. Bereits ab Mittag beginnt es hinter der Kaltfront von Nordwesten her immer mehr aufzulockern und am Nachmittag setzt sich in weiten Teilen des Landes sonniges Wetter durch. Länger trüb und regnerisch bleibt es aber im Südosten. Lebhafter, im Osten auch starker bis stürmischer Westwind frischt auf. Nur im Süden bleibt es windschwach. Nachmittagstemperaturen 8 bis 14 Grad.