Prost! Alles über den neuen Bier-Boom

Bei untergärigen Bieren steigt die Hefe nicht an die Oberfläche, sondern sinkt ab. Das kann sie nur bei Temperaturen unter zehn Grad. Bevor moderne Kühltechnik erfunden wurde, also etwa bis März. Der Name „Märzen“ kommt daher, ebenso wie die Bezeichnung „Lager“, weil das Bier bei kühlen Temperaturen – etwa in den alten „Eiskellern“ – bis zum Herbst gelagert werden konnte. Dazu kommen die im deutschen Sprachraum gängigen Sorten „Helles“, „Pils“, „Dunkel“, Schwarzbier, Rotbier und Exportbier. In England werden heute ALLE untergärigen Biere „Lager“ genannt, wer den Film Trainspotting und den Hit „Born Slippy“ von Underworld kennt, kennt sich aus ...

Craft-Biere, also handwerklich hergestellte, hochwertige Biere, sind an sich schon im Trend, im Speziellen sieht Braumeister Johannes Kugler drei Schwerpunkte, die den Sommer 2020 bestimmen werden:



Trend1: leicht und bekömmlich

Alkoholfreie Biere sind im Massenmarkt die größten Gewinner, und auch bei den Bier-Manufakturen ist „ohne“ zunehmend Thema. Und „leicht“, dafür mit duftigen Hopfen-Aromen oder Wellness-Touch durch Hanf, Kombucha und Aloe Vera. Ebenfalls ein heißes Ding: „Sauerbier“. Allerdings nicht im deftigen belgischen Stil, der schon mal nach Pferdestall schmecken kann, sondern an die „Berliner Weisse“ angelehnt. Fruchtig, feinsäuerlich, erfrischend, meistens mit Beeren kombiniert. Von Stiegl gibt’s in dieser Kategorie neu die hübsche „Rosamunde“, Brew Age schickt diesen Frühling zum zweiten Mal den erfolgreichen „Fructusaurus“ ins Rennen. Und ja, mittlerweile gibt's sogar schon Profi-Bierverkoster auf YouTube: