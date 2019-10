Million Dollar Babys: Oldtimer als Wertanlage

Aber nicht alles, was alt ist, wird automatisch teuer. Eine „Ente“, also den Citroen 2CV, hält man sich, weil man sie lieb hat. Mit Wertsteigerung ist hier nicht zu rechnen. Gut erhaltene VW Käfer hingegen haben in den letzten Jahren preislich stark angezogen. Auch die lange Zeit eher links liegen gelassenen Porsches aus den 60ern und 70ern performen mittlerweile richtig gut, kosten derzeit ab 50.000 Euro, Tendenz steigend. Und ein Mercedes 300 SL mit Flügeltüren bringt heute, selbst wenn er nicht gepflegt ist, knapp 500.000 Euro.

Und wie sieht’s am oberen Ende der Preisskala aus? Was kaufen Männer, wenn Kohle so richtig keine Rolle spielt? Hier gibt’s eine Liste der – derzeit – teuersten Oldtimer der Welt: