Mehr als nur Spielzeug: Messer für echte Männer

Size Matters

Es kommt nicht auf die Größe an? Zumindest in der Küche vergessen wir diesen Spruch jetzt einmal ganz schnell. Eine Länge von 20 Zentimetern ist fürs große Küchenmesser angebracht, die üblichen 17 des „Santoku“ gelten als absolutes Minimum. Es muss nicht gleich eine Machete wie das kultige chinesische „ Chan Chi Kee“ (44 cm!) sein – kann aber, wenn’s Freude macht.

Wichtig ist in jedem Fall die Balance mit dem Schwerpunkt zwischen Griff und Klinge. Dann führt sich auch die martialischste Klinge federleicht.

Ohne Knautschzone

Und im Bad? Die Zeiten, in denen wir am Gängelband übervorsichtiger Erzeuger hingen, sind vorbei. Wir werfen Protektoren und Sicherheitsstreifen über Bord, die neue Rasur geht ohne Knautschzone. Nur das Messer, der Schaum und du. Gerade hier kann Mann gut Persönlichkeit zeigen, die Schmieden übertreffen sich geradezu mit schicken Designs und hoher Qualität.

Aber Vorsicht, im Bad sollten wir die andere Version des oben erwähnten Spruches noch weniger vernachlässigen als in der Küche: Es kommt schon auch auf die Technik an, meine Herren.

Mein Messer & ich

KURIER-Redakteur Christian Bartos über seine Leidenschaft für scharfe Klingen.

Ich sag’ nicht einfach Feitl zu meinen Messern. Immerhin trugen kostbare und berühmte Klingen immer einen Namen. Ob es die Schwerter „Excalibur“, „Mimung“ oder „Ulfberht“ waren – ihre Eigentümer hatten einen besonderen Bezug zu scharfem Stahl. Noch heute führen Messerliebhaber diese uralte Tradition weiter – vielleicht auch eine Art der Würdigung für die Handwerkskunst der Messerschmiede. Darum gibt es bei mir zum Beispiel ein Santoku (Küchenmesser), ein Esbjerg (siehe links das Rasiermesser) und ein Puma-Elch (Jagdmesser, obwohl ich kein Jäger bin). Handgefertigte Messer, egal ob für Küche, Rasur, Abenteuer oder auch für die Werkstatt sind – auch wenn in Serie gefertigt – Einzelstücke.

Ein handgefertigtes Kochmesser in den Geschirrspüler? Ein Rasiermesser, achtlos und feucht zugeklappt? Ein Outdoormesser, das nicht regelmäßig geschärft, schmutzig gelagert wird?

Nein, das geht gar nicht. Überhaupt nicht. Messer bedürfen nicht der übertriebenen Intensivpflege, aber der Aufmerksamkeit. Die verschiedenen Stähle haben unterschiedlichste Eigenschaften, der wahre Messerfreund kennt diese. Das Schärfen will gelernt und geübt sein. Ständige Feuchtigkeit, manche Öle (bei Rasiermessern z. B. Olivenöl) und selbstredend unsachgemäßer Gebrauch sind der Messer Tod. Das Bemühen, das Können der Messerschmiede und der Zauber der Stahlklingen wäre schnell dahin.

Schade, oder?