Top-Trend Fight Club: Manager steigen in den Box-Ring

Mann gegen Mann. Ein Gong und es gilt. Keine Ausreden, kein „Interpretationsspielraum“. Auf sechs mal sechs Metern wird ausgemacht, wer der Schnellere, Mutigere, Stärkere ist. Der Bessere. Ein archaisches Duell, das unabdinglich zu einer darwinistischen Erkenntnis führt, an der nicht mehr gerüttelt werden kann.

Man kennt diese Situation normalerweise nur als Beobachter, als Fan. Ali gegen Frazier, Mike Tyson gegen irgendwen oder Klitschko gegen den britischen Modell-Athleten Anthony Joshua. Klar, man fiebert mit und stellt sich vielleicht auch mal vor, wie das denn so ist, wenn man ganz alleine zwischen den Zuschauern auf den erhöhten Ring zugeht, dann die letzten Stufen hinauf, während jeder Schritt einen der großen Wahrheit ein wenig näher bringt. Unausweichlich. Wie sich das wohl in der Magengegend anfühlt und in den Ohren rauscht ... ?

Aber so etwas tatsächlich selbst erleben? Nein, das geht ja nicht. Doch, geht. Der Schlüssel dafür heißt „White Collar Boxing“. Ein Trend, der seinen Ursprung in den Finanzschluchten der Wall Street hat, wo Männer, die normalerweise mit Millionen jonglieren, ihre Liebe zum harten Training in Box-Clubs entdeckten, die mehr nach „Rocky“ aussahen als nach den High-End-Fitness-Clubs, in denen sie bisher Eisen gepumpt hatten. Und nach einiger Zeit wollten sie sich in dem, was sie gelernt hatten auch beweisen, sich mit Kollegen und Konkurrenten messen, vielleicht ganz einfach, weil es in ihrer Natur lag. Zuerst gab es informelle, selbst organisierte Fights, seit Mitte der 1990er werden von professionellen Promotern regelmäßig große Events organisiert.