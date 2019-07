Welches Motorrad passt zu welchem Typ?

Freiheit, Individualität, die Bereitschaft für Abenteuer – diese Assoziationen lösten vor Jahren den SUV-Boom aus. Die modernen Off-Roader haben allerdings wenig mit ihren spartanischen Vorfahren zu tun, und fest am Steuer sitzen auffallend viele SUV-Liebhaberinnen, etwa Soccer-Moms, die mit möglichst viel Auto um sich herum ihre Kinder sicher in die Schule und auf den Sportplatz fahren wollen.

Echte Cowboys mussten sich also nach einem neuen Spielzeug umsehen. Und haben eines gefunden – die Motorräder sind wieder da! Das sagt auch die von Emotionen nicht beeindruckte Statistik: Während immer weniger Menschen einen Autoführerschein machen (knapp minus 10.000 in den vergangenen zehn Jahren), stieg die Absolventenzahl bei der Klasse A im Jahr 2018 um gute 10 Prozent. Bei Klasse A sprechen wir von „schweren Bikes“, nicht von Rollern oder Vespas .

Und was ist mit der neuen Mobilität, E-Scootern die unsere urbane Zukunft umkrempeln werden? Gut und schön – aber manchmal brauchen Jungs eben richtig PS unterm Hintern, statt in Knöchelsöckchen auf einem Bügelbrett stehend durch die Gegend zu summen.

Freiheit mit Easy Rider

Top im Trend sind die sogenannten Cafe Racers. Also Motorräder, die ein wenig an die guten alten 70er erinnern. Mit klassischem Look, der von englischen Straßenflitzern inspiriert ist, geht's der Entdigitalisierung des Motorradfahrens entgegen, die Biker wollen weg von der Elektronik und Softwareabhängigkeit. Freiheit eben, Easy Rider . . . Womit wir bei den zweiten großen Gewinnern der jüngeren Vergangenheit sind, den Cruisern und Choppern nach US-Vorbild. Aber natürlich haben auch die bisher dominierenden „Naked Bikes“ noch ihre Fans – und an der Reise-Enduro erkennt man den Mann, der wirklich auf seinem Sattel in den Sonnenuntergang fährt. Oder halt in den Camping-Urlaub. Hier eine Übersicht der angesagtesten Marken – und eine kleine Typologie nach dem Motto: Welches Eisen passt zu mir – welcher Motorrad .