Dow Jones verliert zehn Prozent: Schwerster Einbruch seit 33 Jahren

Der Dow Jones Industrial Index rutschte um dramatische 2.352,27 Punkte oder 9,99 Prozent auf 21.200,95 Einheiten ab und erlitt damit den schlechtesten Handelstag seit dem "Schwarzen Montag" im Jahr 1987. Der S&P-500 Index brach um 260,75 Punkte oder 9,51 Prozent auf 2.480,63 Zähler ein. Der Nasdaq Composite Index fiel um massive 750,25 Einheiten oder 9,43 Prozent auf 7.201,80 Zähler. Damit geht der Donnerstag als einer der schwärzesten Tage in die US-Börsengeschichte ein.

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) bewertet die Virusausbreitung inzwischen als Pandemie. Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus hat der Bundesstaat New York Veranstaltungen mit mehr als 500 Menschen ab Freitag vorübergehend untersagt. Die Stadt New York rief den Ausnahmezustand. Bereits am Vortag hatte die US-Regierung einen Einreisestopp für Europäer verhängt.

Die New Yorker Filiale der Federal Reserve (Fed) hat neue Liquiditätsspritzen für Banken angekündigt. Die Währungshüter teilten am Donnerstag mit, unter anderem neue sogenannte Repo-Geschäfte aufzulegen. Ein dreimonatiges Geschäft im Volumen von 500 Milliarden Dollar (447 Mrd. Euro) werde noch am Donnerstag auf den Weg gebracht, ein weiteres einmonatiges in gleichem Umfang am Freitag. Die Leitindizes in New York hatten darauf mit einer kurzfristigen Erholung reagiert, rutschten aber schnell wieder auf die Verlustniveaus aus dem Eröffnungshandel.