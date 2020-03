EZB-Krisenpaket: „Wasserpistole statt Bazooka“

Italien kein Thema

Und was wird aus Italien? Das Sorgenkind der Eurozone ist am härtesten vom Virus betroffen und wird in eine Rezession fallen. Die Budgetziele sind obsolet, der hohe Schuldenstand wird noch weiter ansteigen.

In der EZB war das am Donnerstag kaum ein Thema. Es sei nicht Aufgabe der Währungshüter, die Zinsaufschläge für Staaten zu verringern, so Lagarde sinngemäß. Nicht sehr schlau, das noch explizit zu erwähnen, befanden einige Beobachter. Die Anleihenmärkte reagierten auf die Aussage prompt: Die Zinskosten für Italiens Staatspapiere stiegen prompt um einige Basispunkte zusätzlich an (siehe Grafik im Tweet oben).

Immerhin betonte Lagarde auch, dass die EZB all ihre Instrumente stets einsatzbereit halte. Zur Erinnerung: Draghi musste sein kühnes Eurokrisen-Notfallpaket letztlich nie auf den Prüftstand stellen.

Nur ein Placebo?

Immerhin eine kleine positive Überraschung für die Märkte gab es dann doch: Die EZB stockt ihre Wertpapierkäufe (derzeit 20 Milliarden Euro pro Monat) bis Jahresende um insgesamt 120 Milliarden Euro auf. Gekauft werden sollen primär Schuldtitel von Unternehmen.

„Das ist ein Placebo“, glaubt Peter Brezinschek, Chefökonom der Raiffeisen Bank International. Es seien nämlich kaum Unternehmensanleihen am Markt – in der aktuellen Situation will niemand verkaufen. In der laufenden Woche hätten nationale Notenbanken nur Papiere um eine Milliarde Euro aufgegriffen.

Positiv sieht die EZB-Beschlüsse Clemens Fuest, der Chef des Ifo-Instituts: Diese wiesen „insgesamt in die richtige Richtung“.