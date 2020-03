Bayern wählt: Bleibt Söder der starke Mann?

Er tritt nun als Staatsmann auf, versucht die CSU zu modernisieren und gab die Losung aus, grüner, jünger und weiblicher zu werden.

Das hat vor allem mit dem Erstarken der bayerischen Grünen zu tun. Bei der Landtagswahl 2018 wurden sie Zweite, dank 190.000 CSU-Stimmen. Seither sind auch die hintersten Winkel Bayerns ergrünt: Es gibt 150 neue Ortsverbände.

Markus Söder will ihnen Themen abgraben. Er bekämpft wie kein anderer Unionspolitiker die AfD mit scharfen Worten ("Wir müssen aufpassen, dass das braune Gift nicht weiter sickert, ins demokratische Grundwasser kommt"). Und wirkt fast zärtlich beim Thema Klimaschutz. Dieser solle im Grundgesetz stehen, sagte er. Er pflanzte Blühstreifen im Hofgarten der Staatskanzlei, gewährte dort drei Bienenvölkern Unterschlupf – und ließ sich mit Spaten und Pflänzchen am Waldboden kniend fotografieren. Auf Facebook stand dazu der Text: "Der Wald ist grüne Lunge und wichtiger -Speicher. Er gehört fest zu unserer Heimat."

So viel zu seinen Signalen, nachhaltige Aktionen fehlen bisher: Der CSU-Chef, der eine Arbeitsgruppe zum bundesweiten Ökostrom-Ausbau leitet, hat noch keinen Durchbruch erzielt. Gleichzeitig ackert er auf anderen Feldern, gilt es doch angestammte Wähler zu halten: Landwirten, die gegen die EU-Düngemittelverordnung demonstrieren, verspricht er eine "Bauernmilliarde". Autofahrer umwirbt die CSU mit einer Online-Kampagne gegen Tempolimits.

Ob sie alle Söders Botschaft hören und es ihm gelingt, was die CSU lange ausmachte – sämtliche Milieus zu bündeln –, wird sich zeigen. Um auf Nummer sicher zu gehen, dämpfte er seit Wochen die Erwartungen: "Wir werden natürlich ein anderes Ergebnis bekommen als vor sechs Jahren", sagte er Mitte Februar in die Kameras und Mikrofone. Für diesen Fall zeichnet sich ebenfalls ab, wie er sich aus der Schusslinie hält: Berlin, fehlender Rückenwind und Thüringen, so wird die Botschaft an die Schwesterpartei lauten.