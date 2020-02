Markus Söder: Königsmacher oder selbst König?

Einiges spricht auch gegen Söders Kandidatur. Bisher stichelte er gern gegen Berlin. Zudem ist er keine zwei Jahre Ministerpräsident. Und er muss nach den Wahlverlusten im Oktober 2018 demnächst Kommunalwahlen in Bayern stemmen. Eine Kandidatur könnte daher für ihn zu früh kommen. Auch mit Blick auf die Kommunalwahlen, besonders wenn ein öffentlich ausgetragener Machtkampf droht.

So ist auch sein Talkshow-Auftritt bei Anne Will vom Sonntag zu erklären, wo er den Starken markierte: Die CDU kann nicht ohne seine Partei über einen gemeinsamen Kandidaten entscheiden, stellte er klar. Söder ist also Königsmacher. Ob er sich damit begnügt? Dass er sich – anders als viele in der CDU – für die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur aussprach, ließ zuletzt aufhorchen. Es sei noch Zeit für die Entscheidung, wer als Kanzlerkandidat antritt, findet Söder. Will heißen: So lange Angela Merkel im Amt ist, steht der Kandidat der Union ohnehin nur in ihrem Schatten.