Söder und Seehofer: Plötzlich Freunde

Noch ist Seehofer aber hier. Nach knapp einer Stunde Söder-Rede betritt er langsam die Bühne, lächelt milde, stützt sich am Pult ab und bedankt sich bei dem Ministerpräsidenten für die „fulminante Rede“ und die „gute Zusammenarbeit zwischen München und Berlin.“ Nun ist also er dran, das „Beiprogramm“ in „seiner Heimatstadt“, erklärt er. Und setzt damit den Ton in seiner Rede: Ironie gemischt mit Bitterkeit. So klang er zuletzt auch bei vielen Pressekonferenzen oder Interviews in Berlin. Seehofer fühlt sich missverstanden, er sei der „Bös“, egal was er sage. Auf den Hickhack mit Söder geht er nur kurz ein, spricht von einem „ganz natürlichen Spannungsbogen“. Und die Kanzlerin? Seehofer räumt Diskussionen mit Merkel ein, erinnert aber daran, dass sie ihn vor einem Jahr auf ihrer „berühmten Couch gefragt habe, ob sie mit ihm rechnen kann“ - nach so vielen Jahren sollte sie ihn ja kennen. Gelächter im Saal. Dann wird der 69-Jährige mit Blick auf seine Politik noch einmal grundsätzlich: Zuwanderung müsse begrenzt werden, damit Integration funktioniert, und ergänzt wieder mit einem leicht bitteren Tonfall: „Man kann mir alles nehmen, aber nicht meine Überzeugung.“

Klingt so ein Abschied? Viele, die Seehofer kennen, meinen, er will kämpfen. Auch in der Welt am Sonntag kündigte er an, weiterzumachen, er habe noch „ein großes Werk zu verrichten“. Ganz so einfach wird es nicht: Seehofer ist Teil des Problems, das viele in Berlin verorten. Unter vielen Parteivorderen der CSU herrscht Konsens, dass er gehen muss. Gestern lässt er sich aber Zeit: Er posiert für Fotos, hört den Senioren zu, die sich zu ihm nach vorne drängeln. Eine ältere Frau fasst ihn am Arm an. Seehofer lässt es zu. Es könnte ja das letzte Mal sein.